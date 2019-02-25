МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала в общей сложности на 22 миллиона рублей участников сговора при поставках лекарств, медицинских изделий и оборудования — компании "Веста Фарм" и "Фарм Проект", говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС указывает, что признала обе компании виновными в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарств, медицинских изделий и оборудования для больниц.

Во-первых, антимонопольное ведомство назначило для "Веста Фарма" штраф в размере более 17 миллионов рублей за участие в картеле с "Фарм Проектом". Последняя компания, в свою очередь, была освобождена от административной ответственности в связи с признанием вины и содействием в раскрытии нарушения, отмечается в пресс-релизе.

"Веста Фарм" и "Фарм Проект" назначены штрафы за заключение антиконкурентного соглашения с медицинскими организациями — заказчиками торгов на поставку лекарственных препаратов. Участники соглашения… оштрафованы более чем на 5 миллионов рублей", — также говорится в сообщении.

"Необходимо четко понимать, что наложение административного штрафа является не только карательной мерой, но и превентивной. Только такими методами возможно остановить правонарушителя, а также предупредить рецидивы", — отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.