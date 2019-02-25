МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Почти все услуги российских аэропортов для зарубежных рейсов уже летом должны стать бесплатными. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления правительства РФ, на них уже с 1 июля будет обнулен НДС. При этом для внутренних рейсов будет введена стандартная ставка 20%.

В настоящее время налогом не облагаются шесть основных услуг аэропортов как на внутренних, так и на международных рейсах. Это взлет, посадка и стоянка судов, обеспечение авиабезопасности, заправка авиатопливом, его хранение, аэронавигационное обслуживание. Таким образом, аэропорты не могут получить возмещение НДС из бюджета, поэтому налог фактически закладывается в цену услуг. При этом по остальным услугам действует НДС в размере 20%, пишет издание.

ПОВОД ЗАРАБОТАТЬ

По данным "Коммерсанта", из-за обнуления ставки НДС на услуги для международных рейсов бюджет потеряет, а аэропорты получат 29 млрд рублей в ближайшие три года. В авиакомпаниях утверждают, что именно представители аэропортов лоббировали законопроект. Входящий НДС для них не меняется после принятия новых правил, зато исходящий НДС после поправок опустится до нуля.

Сами представители аэропортов полагают, что новация важна для развития инфраструктуры и снижает нагрузку на авиакомпании, поскольку их выручка по международным авиаперевозкам также облагается нулевой ставкой НДС.

В свою очередь, эксперты высказывают мнение, что отказ от взимания НДС на оказание услуг аэропортами РФ для зарубежных рейсов — мера, направленная на привлечение транзитных рейсов зарубежных авиакомпаний в российские аэропорты. Сейчас они редко и мало используются для пересадок, в том числе, из-за высоких в сравнении с другими странами аэропортовых сборов.

"Какой-либо прямой экономии средств от этой меры аэропорты не получат, поскольку себестоимость их услуг не изменится, но благодаря тому, что в счетах на оказание услуг они перестанут отражать НДС, стоимость аэропортовых услуг станет более конкурентной на рынке. Расчет делается на то, что цены на аэропортовые услуги для зарубежных рейсов авиакомпаний станут более привлекательными, и таким образом российские аэропорты получат к себе часть рейсов", — говорит генеральный директор CAF Group Наталья Ионова.

Примерные подсчеты логистов позволяют сделать прогноз на увеличение количества обслуживаемых российскими аэропортами зарубежных рейсов на 5-15% в зависимости от трафика конкретного аэропорта, отметила эксперт.

Это достаточно серьезное увеличение объема услуг, что позволит дополнительно заработать аэропортам.

УДЕШЕВЛЕНИЯ ЖДАТЬ НЕ СТОИТ

По мнению экспертов, нулевой НДС не особенно отразится на экономике бизнеса аэропортов и авиакомпаний, поэтому ждать значительного удешевления билетов за рубеж, тем более, в летний сезон, когда авиакомпании на высоком трафике зарабатывают основные средства, не стоит. Дело в том, что доля аэропортовых сборов в экономике зарубежных авиаперевозок весьма незначительна, она точно меньше, чем во внутрироссийских перелетах.

"Если учитывать, что, как говорят сами аэропорты, в среднем их сборы в билете одного пассажира составляют 500 рублей, то экономия будет небольшой – максимум несколько десятков рублей. Понятно, что если учитывать масштаб перевозок, то речь идет уже о миллионах рублей. Но эту сумму компенсируют прочие сборы, которые существенно и неравномерно растут", — считает главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Аэропортовые услуги занимают далеко не основную часть себестоимости авиаперелета, в лучшем случае стоимость авиабилета на зарубежные рейсы сократится на 1-3%, полагает Ионова.

Кроме того, эксперты напоминают, что средства, которые не уйдут в налоги, будут потрачены, к примеру, на дорожающий авиакеросин, аренду и лизинг воздушных судов. Традиционно это наиболее существенные расходы авиакомпаний. Большая часть этих и других услуг дорожает выше, чем на инфляцию. Таким образом, реального снижения цен на авиаперевозки в высокий летний сезон не произойдет, делает вывод Гусаров.