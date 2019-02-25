МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) продаст свое биофармацевтическое подразделение американской корпорации Danaher за 21,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении GE.

"GE объявил об окончательном соглашении о продаже своего бизнеса BioPharma корпорации Danaher за 21,4 миллиарда долларов", — сообщается в релизе. GE отмечает, что выручку от продажи BioPharma планируется использовать для уменьшения долговой нагрузки концерна и укрепления его платежного баланса.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2019 года при условии одобрения регуляторов. GE сообщает, что сделка не требует одобрения акционеров.

BioPharma является поставщиком инструментов, расходных материалов и программного обеспечения для исследований, разработки и производства биофармацевтических препаратов. Выручка подразделения по итогам 2018 года составила около 3 миллиардов долларов, отмечается в релизе GE.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.

Американской корпорации Danaher принадлежит около 20 компаний, специализирующихся в области здравоохранения. В штате корпорации работает около 71 тысячи сотрудников.