МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российская Metro с 26 февраля запускает в пилотном режиме услугу онлайн-заказов продуктов и доставки их на дом для Москвы и отдельных районов Подмосковья, покупки будут осуществляться через сервис Instamart, говорится в совместном сообщении компаний.

"С 26 февраля клиентам Metro из Москвы и нескольких регионов Московской области стала доступна возможность заказать продукты с доставкой на дом прямо с сайта metro-cc.ru: заработал новый раздел "Интернет-магазин для дома". При этом покупки будут автоматически размещаться в системе обработки заказов Instamart и обслуживаться ресурсами сервиса", — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что онлайн-магазином могут воспользоваться не только физические лица, но и офисы, а также небольшие предприятия. Гендиректор российского Metro Джери Калмис отметил, что компания традиционно сосредотачивает ресурсы на развитии сервисов для профессиональных клиентов.

"При этом мы видим, что наш ассортимент и качество пользуется большим спросом. Поэтому поддержка этого спроса через надежных и ответственных партнеров, каким является Instamart, — необходимый и логичный шаг для еще более эффективной работы как с B2B, так и с B2C клиентами", — добавил Калмис, слова которого приводятся в релизе.

"С учетом широкой географии присутствия Metro мы рассчитываем, что успешная апробация проекта в Москве позволит в короткие сроки перенести эту технологию взаимодействия в регионы. Это позволит Instamart при поддержке Metro стать ведущим федеральным игроком в области доставки продуктов", — добавил в свою очередь основатель сервиса Instamart Петр Федченков.

В пресс-службе Metro пояснили РИА Новости, что при покупке через Instamart клиентская карта Metro не требуется. "В зависимости от результатов пилота можно будет обсуждать, как минимум, в текущие города присутствия сервиса Instamart. Дальнейшие планы покажет востребованность сервиса", — добавили в пресс-службе.