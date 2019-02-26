СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — ПРАЙМ. Власти Крыма планируют приватизировать крупнейшее винодельческое предприятие "Массандра", сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации. Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается. Конкуренция в этой сфере высока, потребность в инвестициях очень большая", — сказал Константинов журналистам, отвечая на вопрос о будущем винзавода "Массандра".

Ранее правительство России передало объединение "Массандра" из ведения управления делами президента РФ в государственную собственность Крыма. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, объединение стало первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.