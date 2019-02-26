МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 4 марта 2019 года повысит топливный сбор на 200 рублей на внутрироссийские рейсы за исключением городов Дальнего Востока, Крыма и Калининграда, сообщил представитель компании РИА Новости.

"Аэрофлот" для продажи билетов с 4 марта и перевозок с 1 апреля 2019 года производит повышение топливного сбора на 200 рублей на собственных внутрироссийских рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Данное повышение не коснется направлений, по которым действуют плоские тарифы (города Дальнего Востока, Крым и Калининград)", — сказал представитель компании.

По его словам, увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина.

"Авиационный керосин, главная статья расходов "Аэрофлота", в прошлом году подорожал на 36%, что привело к дополнительным расходам в размере 48 миллиардов рублей", — сказал представитель.