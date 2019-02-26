ИРКУТСК, 26 фев — ПРАЙМ. Серийное производство среднемагистрального самолета МС-21 планируется начать в 2021 году, причем в перспективе Иркутский авиационный завод способен выйти на производство более 100 лайнеров в год, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов журналистам по итогам посещения этого предприятия, входящего в корпорацию "Иркут".

"Хочу подтвердить, что мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство при всех тех сложностях, которые вам известны. Будем делать, будем напрягаться. Думаю, что все это посильно", — сказал Борисов.

Ранее в феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о сдвиге на год срока выпуска первых серийных самолетов — примерно к концу 2020 года, из-за остановки американцами поставок композитных материалов для крыльев и необходимости заместить их отечественными.

"Существующие производственные мощности и смонтированное оборудование, я думаю, что к рубежу 2022 года вполне будут способны осуществлять выпуск 72 самолетов. Моя мечта, что надо переходить на серийность выше 100 самолетов. И для этого возможности есть", — заявил Борисов.

"Я считаю, что это вполне реальные вещи", — добавил вице-премьер.

По его словам, Россия установит собственный двигатель ПД-14 на МС-21, хотя не намерена отказаться от сотрудничества с Pratt&Whitney.

ПД-14 — базовый турбовентиляторный двигатель, который создается в широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации для авиалайнера МС-21. В настоящее время самолет проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G.

"На 12-й самолет, на первый серийный, пойдет уже двигатель ПД-14. Мы не отказываемся от партнерства с Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить, это на их стороне решение вопроса. Мы готовы к тому, что при определенных обстоятельствах мы готовы будем перейти только на отечественные двигатели", — сказал Борисов.

При этом вице-премьер отметил, что возможные сложности с поставкой двигателей Pratt&Whitney не должны мешать развитию этого проекта.

Борисов также сообщил, что иностранные заказчики интересуются МС-21, но не будут его покупать пока он не пройдет эксплуатацию в российских авиакомпаниях. "Интерес проявляют очень многие, но пока этот самолет не пойдет в серию и российские перевозчики не дадут оценку ему, никто не будет заключать контракты", — сказал он.

По его словам, по своим параметрам МС-21 превосходит своих конкурентов на 10-12%, "но это нужно еще доказать".

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".

Сейчас МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Представители российских авиационных властей и EASA совместно со специалистами "Иркута" ведут работу по валидации самолета. Участие летчиков-испытателей EASA в испытаниях новой авиатехники является обязательным условием для ее валидации агентством. В середине февраля испытатели EASA завершили первую сессию полетов в рамках программы сертификации МС-21-300.