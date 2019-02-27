МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Росалкогольрегулирование просит Росстандарт включить в программу национальной стандартизации на текущий год пересмотр и разработку новых стандартов на пиво, пишет РБК со ссылкой на письмо главы сводного аналитического управления ведомства Владислава Спирина.

Речь идет о пересмотре​ ГОСТа 31711-2012 "Пиво. Общие технические условия" и ГОСТа Р 55292-2012 "Напитки пивные. Общие технические условия".

Представитель Росалкогольрегулирования пояснил в беседе с изданием, что предложение пересмотреть действующие ГОСТы было создано по поручению кабмина: проблема фальсификации пива обсуждали на прошедшем в декабре 2018 года заседании комиссии по борьбе с контрафактом. По итогам встречи Росалкогольрегулированию, Росстандарту и автономной некоммерческой ассоциации "Роскачество" поручели "обеспечить внесение изменений" в ГОСТы.

Особое внимание качество пива привлекло прошлым летом: накануне ЧМ-2018 были объявлены итоги исследования наиболее популярных пивных брендов. Согласно действующему законодательству, пивом может считаться только напиток, в котором на солод в основном сырье приходится более 80%. Оставшаяся часть может быть заменена более дешевым сырьем — зерном либо продуктами его переработки, а также сахаросодержащими продуктами. Если в продукте солода меньше 80% — это пивной напиток.

Планируемые изменения в ГОСТе позволят идентифицировать пивоваренную продукцию: речь идет о методиках, которые дадут возможность определить количество содержащегося в напитке солода, а также несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов.