МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин дал поручение Банку России и силовикам до 1 мая 2019 года принять меры, направленные на предотвращение мошенничества микрофинансовых организаций (МФО), об этом сообщается на сайте главы государства.

"Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Минюсту России в соответствии со своей компетенцией принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности", — говорится в списке поручений.

Доклад поручено представить до 1 мая 2019 года, далее – один раз в полгода.