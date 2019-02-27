МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минстрой России подготовил критерии для определения строительных проектов, которым разрешат продавать жилье дольщикам по старым правилам, без использования эскроу-счетов.

Разработанный ведомством проект постановления правительства опубликован в среду на федеральном портале проектов правовых актов.

Как указывается в документе, застройщики получат право продавать жилье по договорам долевого участия (ДДУ) в проектах, в которых степень строительной готовности составляет не менее 30% и количество заключенных ДДУ подтверждает продажу не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений.

Кроме того, Минстрой предлагает ввести понижающие коэффициенты при учете степени готовности для проектов комплексного освоения территории (0,5) и для проектов застройщиков, включенных в перечень системообразующих организаций РФ (0,2).

Также смогут привлекать средства дольщиков без экроу-счетов застройщики, строящие в Москве жилье по программе реновации с привлечением средств Московского фонда реновации и достраивающие по соглашению с местными властями проблемные дома за обанкротившимися компаниями, указывается в документе.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, за исключением тех, чьи проекты будут соответствовать указанным критериям, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.