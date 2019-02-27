МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Авиавласти РФ рекомендовали российским авиакомпаниям учитывать данные о частичном или полном закрытии воздушного пространства Афганистана, Индии и Пакистана при планировании полетов, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.

"Российские власти рекомендовали авиакомпаниям учитывать данные о закрытии воздушного пространства Пакистана при планировании полётов", — сказал источник.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

"Информируем вас о том, что в связи с напряженной геополитической обстановкой на индийском субконтиненте, авиационными властями Индии, Пакистана и Афганистана изданы НОТАМы относительно частичного и полного запрета на использование воздушного пространства указанных государств: Индия, Пакистан, Афганистан", — процитировал источник телеграмму авиавластей РФ.

"Руководителей авиакомпаний прошу довести указанную информацию до сведения штурманских служб и учитывать ее при планировании полетов в воздушном пространстве Индии, Пакистана и Афганистана", — рассказал о содержании документа источник.