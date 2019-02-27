МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. РЖД выставляют на открытый аукцион все принадлежащие им 25% плюс одна акция в железнодорожном операторе "Русская Тройка", следует из материалов на сайте железнодорожной монополии.

РЖД принадлежит 25% плюс одна акций "Русской Тройки". Остальные — 75% минус одна акция у группы Fesco. Из них 25% минус одна акция группа купила весной 2018 года у НПФ "Благосостояние", и в компании сообщали РИА Новости, что Fesco заинтересована в консолидации 100% "Русской Тройки", но окончательное решение будет зависеть от оценки акций.

"Право на заключение договора купли-продажи … принадлежащих РЖД и составляющих 25% + 1 акция уставного капитала общества ("Русская тройка" — ред.). … Стартовая (начальная) цена продажи акций 622 миллиона рублей", — говорится в материалах на сайте РЖД.

При этом минимальная цена продажи указанного пакета "Русской Тройки" указана в размере 527,304 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 5 миллионов рублей за исключением первого в 3 три миллиона рублей и последнего в 4,695 миллиона рублей.

Организатором аукциона выступает банк ВТБ. Заявки от претендентов принимаются с 28 февраля по 29 марта 2019 года. Аукционная комиссия примет решение о допуске к участию в аукционе 9 апреля. Сами торги пройдут 10 апреля. Победителем аукциона признается участник, который предложил в ходе торгов наиболее высокую цену.

АО "Русская тройка" — основано в ноябре 2004 года. Компания располагает парком длиннобазных 60-футовых и 80-футовых фитинговых платформ.