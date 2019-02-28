МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на платежные системы Visa и Mastercard, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее АКИТ, АКОРТ и РАТЭК направили в ФАС письмо в просьбой возбудить против Visa и Mastercard антимонопольное дело из-за их злоупотребления доминирующим положением. Ассоциации считают, что признаки нарушения закона о защите конкуренции усматриваются в действиях платежных систем по установлению размера межбанковской комиссии (МБК). Межбанковская комиссия, в свою очередь, влияет на размер торговой уступки — суммарной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.

"В ФАС России 25 февраля 2019 года поступило заявление АКИТ, АКОРТ и РАТЭК о наличии признаков злоупотребления доминирующим положениям в действиях платежных систем Visa и Mastercard при установлении размеров межбанковских комиссий для Российской Федерации", — сообщили в ФАС, отметив, что срок рассмотрения составляет один месяц с возможностью продления еще на два месяца.

"Выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства и, соответственно, о необходимости возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае установления таких признаков, могут быть сделаны только по итогам проведения необходимого расследования, в том числе получения ряда документов и информации", — подчеркнули в ведомстве.

Также в службе отметили, что других заявлений о нарушении платежными системами Visa и Mastercard антимонопольного законодательства в настоящее время на рассмотрении нет.