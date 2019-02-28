МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev за 2018 год сократилась на 14,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 6,793 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию показатель составил 3,44 доллара против 4,04 доллара годом ранее. Выручка снизилась на 3,2% — до 54,619 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за четвертый квартал уменьшилась в годовом выражении в 1,3 раза и составила 1,574 миллиарда долларов. Прибыль на акцию при этом снизилась до 0,8 доллара с 1,04 доллара. Выручка за квартал сократилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 14,25 миллиарда долларов.

Объем продаж пива в четвертом квартале компания сократила на 2,6% по сравнению с третьим кварталом — до 142,363 миллиона гектолитров.

Компания отмечает рост продаж бренда Budweiser на 5,3% по всему миру за счет спонсорской поддержки чемпионата мира по футболу в 2018 году. Продажи Stella Artois увеличились на 5,2%. Наибольшая доля выручки по-прежнему приходится на бренд Corona, продажи которого увеличились на 17,6%.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.