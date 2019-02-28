МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Вкусвилл" через полтора-два года может быть готова для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил партнер Baring Vostok (фонд — один из совладельцев ритейлера) Константин Повстяной. СМИ: "Вкусвилл" обсуждает возможность проведения IPO

"Мы — финансовый инвестор, поэтому, когда мы заходим (в компанию — ред.), мы обсуждаем с нашими партнёрами план выхода. Другое дело, что мы обсуждаем его не как некую конкретику, что через два года мы начинаем делать это и это. У нас есть еще время. Мы понимаем, что через 1,5-2 года компания будет уже достаточно большая, чтобы выйти на биржу", — сказал Повстяной на конференции Food Business Russia 2019, комментируя планы "Вкусвилла" по IPO.

"Будет очень чёткая, красиво оформленная бизнес-модель, будут хорошие результаты, которые мы сможем показать. Поэтому, почему бы не выйти на IPO? Если нас правильно оценят, это будет хорошо и для команды менеджмента, и для основателя, и для нас", — добавил он.

По словам Повстяного, IPO — один из вариантов привлечения инвесторов. "Второй вариант — продажа (доли — ред.) стратегу, которая тоже возможна, никто не исключает", — указал представитель фонда.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Основателем ритейлера является предприниматель Андрей Кривенко. По данным "БИР Аналитик", Кривенко владеет 1,79% в ООО "Вкусвилл", бенефициаром 86,05% является Евгений Лисицын. Еще 12,16% в обществе принадлежит структуре фонда Baring Vostok.