МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Оператор двух британских торговых сетей Next и Next kids в России рассматривает возможность закрытия магазинов, пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости.

Как рассказал один из собеседников издания, закрытие может произойти уже к июлю текущего 2019 года.

О планирующемся закрытии торговых точек бренда в России знает директор департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова. она заявила, что ее компания получила официальное уведомление о планах закрытия магазинов Next из-за прекращения деятельности бренда в РФ. Закрытие планируется в первом полугодии 2019 года, хотя пока точные даты не определены.​

Next арендует у Crocus Group площади в двух торговых центрах VEGAS: в Мякинино и на Каширском шоссе. В настоящее время компания ведет переговоры по замене арендатора.

В "Монэкс Трейдинг" (оператор Next в России) и в головной Alshaya Group на запрос издания не ответили. В офисе Next ситуацию комментировать не стали.