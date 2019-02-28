МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке табачной продукции в России, который завершается одновременно с календарной зимой, оказался успешным: маркировка пачек двухмерным кодом представляется эффективной, перспективной и, по всей видимости, не слишком обременительной для потребителей с точки зрения цены, сообщили РИА Новости представители российских табачных компаний.

В России 15 января 2018 года стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции, 28 февраля он заканчивается. С 1 марта маркировка сигарет и папирос в России становится обязательной: производители и торговые предприятия должны в обязательном порядке начать регистрироваться в системе цифровой маркировки "Честный знак".

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, выступает оператором системы маркировки табачной продукции), в рамках эксперимента в системе зарегистрировалось 15 производителей, 29 оптовиков и более 2 тысяч организаций розничной торговли.

"По итогам пилота цифровая система доказала работоспособность и применимость для рынка. Технологические компании, например производители ПО, кассового оборудования, операторы фискальных данных включились в проект и вывели на рынок новые IT-решения, которые помогли адаптировать систему и сделать ее удобнее для всех участников пилота. В дальнейшем эти решения будут использованы и для других товарных групп", — сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ

Производители табачной продукции также удовлетворены результатами пилотного проекта. "По итогам года эксперимента можно говорить о том, что выбранный способ маркировки, печать кода непосредственно на упаковке, является оптимальным для табачной продукции", — сказала РИА Новости директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

"Формат кодов Data Matrix показал себя как оптимальное решение для маркировки сигарет. Нанесение кодов не оказало значительного влияния на производительность табачных линий", — согласен старший менеджер "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) по связям с госорганами Максим Курганский.

Ходом эксперимента и его результатами довольны также и в JTI. "Технология маркировки Data Matrix кодом подтвердила техническую способность обеспечить бесперебойный выпуск готовой продукции с учетом скоростей табачного производства", — указывает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко.

Директор по связям с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и защите торговых марок Philip Morris International (PMI) в России Александр Мироненко подтверждает: результаты эксперимента показали абсолютную эффективность системы маркировки.

"Мы выражаем уверенность, что неизменность выбранного формата и способа маркировки и прослеживания табачной продукции являются залогом успешного завершения эксперимента и внедрения обязательной маркировки для табачной продукции", — указывает он.

ЦЕНА ВОПРОСА

Когда обсуждается запуск маркировки какой-либо продукции, всегда возникает вопрос: а вырастет ли в результате цена этого товара для потребителя? Комментируя влияние цифровой маркировки на стоимость пачки сигарет, участники эксперимента несколько разошлись в оценках.

Так, Максим Курганский называет маркировку сигарет дорогостоящим проектом. "Например, инвестиции "БАТ Россия" в подготовку и внедрение системы на производстве превысили 1 миллиард рублей в 2018 году. Примерно столько же планируется вложить в этом году, чтобы компания была полностью готова к маркировке", — указывает старший менеджер "БАТ Россия".

По его словам, если стоимость кода составит 50 копеек, то ежегодно производители сигарет будут дополнительно платить около 6 миллиардов рублей. Представитель Imperial Tobacco, в свою очередь, указывает: нанесение средств идентификации повлияет на стоимость производства единицы товара, ведь производитель несет расходы на программно-аппаратные комплексы, их установку и обслуживание.

По мнению JTI, переход на цифровую маркировку не спровоцирует удорожание табачной продукции для конечного потребителя. "Основным фактором, определяющим рост стоимости табачной продукции в рознице, является ежегодное повышение ставки акциза. На фоне 10%-ного увеличения ставки акциза с января 2019 года стоимость кода не является существенным фактором роста цены пачки сигарет для потребителя", — считает вице-президент JTI в России Головко.

"По нашему мнению, использование выбранного решения, двухмерного штрихового кода, в качестве средства идентификации в системе маркировки не должно привести к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок при условии, что в дальнейшем не будут вносится изменения в технические параметры кода — его формат и размер", — замечает, в свою очередь, Мироненко из PMI.