МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Единственный акционер "АвтоВАЗа" — голландская Alliance Rostec Auto B.V. приняла решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от раскрытия информации, а также на Московскую биржу — с заявлением о делистинге акций, говорится в сообщении компании.

"Обществу обратиться в публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" с заявлением о делистинге обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций и уполномочить общество на указанное выше обращение", — говорится в сообщении.

"Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и уполномочить общество на указанное выше обращение и внести в устав общества изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным", — также сообщает "АвтоВАЗ".

Решение было принято единственным акционером 28 февраля, следует из сообщения. Об инициации процедуры делистинга "АвтоВАЗа" говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в середине февраля.

В конце сентября основной акционер "АвтоВАЗа" — голландская Alliance Rostec Auto B.V. — в рамках обязательной оферты миноритариям выкупила 13,1% акций "АвтоВАЗа", нарастив свою долю в уставном капитале до 96,6%. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что "АвтоВАЗ" пойдет на делистинг после выкупа доли миноритариев в рамках обязательной оферты.

В конце декабря компания Renault сообщила, что Alliance Rostec Auto B.V. завершила принудительный выкуп акций "АвтоВАЗа", нарастив свою долю в уставном капитале компании до 100%. Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие "Ростеха" и Renault. По итогам второго этапа рекапитализации "АвтоВАЗа" доля холдинговой компании составила 83,5%, а доли Renault и "Ростеха" в ней составили 61,1% и 38,9% соответственно.