МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 17,5% по сравнению с 2017 годом — до 5,694 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка группы увеличилась на 14,3% в годовом выражении, до 110,874 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла на 12,3%, до 36,829 миллиарда рублей.

Менеджмент "Детского мира" будет рекомендовать направить на дивиденды по итогам года всю чистую прибыль компании по РСБУ, говорится в сообщении.

Гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов, слова которого приводит ритейлер, указал, что менеджмент и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для роста капитализации компании и дивидендных выплат.

"По итогам четвертого квартала 2018 года чистая прибыль ПАО "Детский мир" по РСБУ может составить 3,3 миллиарда рублей, что дает основания менеджменту компании рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", — указал он.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.