МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 7% — до 19,3 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Рентабельность собственных средств компании в прошлом году достигла 15,6% против 12,1% в 2017 году.

Портфель ипотечных активов компании за 2018 год вырос на 25% — до 490,9 миллиарда рублей, портфель арендного жилья и апартаментов — на 15%, до 30,8 миллиарда рублей, добавляется в материалах компании.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В конце 2017 года в уставный капитал компании были внесены 100% акций банка "Российский капитал" (сейчас- банк "Дом.РФ"), на базе которого планируется создать ипотечно-строительный банк.