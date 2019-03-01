МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Доход Booking.com от краткосрочного бронирования частного жилья (альтернативных объектов размещения) в 2018 году составил 2,8 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Это составляет около 20% совокупного дохода компании за год, добавляется в сообщении.

Нестандартные (альтернативные) объекты проживания — дома, апартаменты и другие необычные варианты жилья вроде домиков на деревьях и даже иглу, поясняется в материалах.

Число размещенных на платформе альтернативных объектов проживания за прошлый год выросло на 18% — до 5,7 миллиона.

"За последние 12 месяцев около 40% активных пользователей сайта забронировали альтернативное жилье", — говорится в сообщении.

Сервис Booking.com предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру.