МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Датский производитель детских конструкторов Lego планирует сменить модель продаж компании. Как пишет Bloomberg, это происходит на фоне смещения ритейла и продаж в интернет.

Lego планирует увеличить продажи онлайн на фоне того, что многие розничные магазины игрушек разорились из-за сокращения традиционной торговли и изменением поведения покупателей. Сейчас смещение торговли происходит в за счет роста интернет-сегмента.

Главный исполнительный директор Lego Group Нильс Кристенсен считает, что переход к онлайн-продажам компанией означает, что дети — главные потребители продукции бренда — больше не будут "чувствовать игрушки и трясти коробки", как это сейчас происходит в обычных магазинах сети.По его мнению, это важный фактор при продаже товара, и компании будет необходимо чем-то заменить этот фактор при переводе продаж в интернет.

Поясняется, что в 2017 году компания Lego впервые за 13 лет сообщила о падении продаж. В прошлом 2018 году отрицательную тенденцию удалось переломить.