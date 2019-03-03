ПЕКИН, 3 мар — ПРАЙМ. Китайская столица в конце сентября получит новый международный аэропорт "Дасин", который еще на стадии строительства успел установить целый ряд рекордов, что неудивительно, учитывая размах проекта и общую сумму инвестиций в 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов). Корреспондент РИА Новости попыталась выяснить, чем уникален проект стоимостью, равной годовому бюджету небольшой европейской страны.

Начало марта. Здание аэропорта и окружающая его инфраструктура пока представляют собой огромную стройку, окутанную пылью и смогом. Простым обывателям, включая журналистов, сложно поверить, что через 120 дней все это превратится в зеленое чистое пространство с терминалом в виде "золотого феникса" площадью в 1 миллион квадратных метров. Тем не менее, руководитель проекта строительства крупнейшего в Китае транспортного хаба, коим должен стать аэропорт "Дасин", Ли Цзяньхуа уверенно заявляет: "мы успеем, мы уверены".

Учитывая то, что дата запуска аэропорта в эксплуатацию намечена на 30 сентября – то есть в канун 70-летия образования КНР, а сам проект находится под личным вниманием председателя Си Цзиньпина, рвение и уверенность строителей понять можно.

ЗОЛОТОЙ РЕКОРДСМЕН

Стремление строить все самое большое в мире стало отличительной особенностью Китая в последние десятилетия, неудивительно, что правительство Пекина, рассказывая о новом аэропорте, не скупится на слова "самый", "крупнейший", "первый".

Как сообщили в правительстве города, "Дасин" позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и "самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире". Поясняют это тем, что он станет первым в мире аэропортом с двумя этажами для прилетов и двумя этажами для вылета. Ли Цзяньхуа рассказал РИА Новости, что аэропорт — своего рода муравейник, где все имеет свое место и четко продуманный порядок.

"Мы все детально просчитали для максимальной эффективности и удобства пассажиров, к примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый — для внутренних рейсов, второй – для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий – для внутренних", — пояснил собеседник агентства.

Другим предметом гордости строителей является крыша аэропорта – она, как нетрудно догадаться, "самая большая в мире стальная крыша терминала аэропорта", по площади равная 25 стандартным футбольным полям. Ли Цзяньхуа особенно отметил, что в разработке дизайна крыши аэропорта участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид, а возведение крыши потребовало менее 100 дней. Вес крыши составляет порядка 40 тысяч тонн, она построена из 64 500 стальных стержней, общая длина которых достигает 500 километров, что сравнимо с протяженностью Пятого транспортного кольца Пекина. При этом, по словам инженеров, вся эта многотонная конструкция держится лишь на восьми С-образных опорах.

Строители также указали на другой рекорд – это крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов, пояснив, что бетонная конструкция в основании терминала размером 565 метров на 436 метров не имеет структурных швов, такого, по их словам, нет больше ни в одном аэропорту мира.

МНОГОСЛОЙНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ПИРОГ

Помимо того, что само здание аэропорта представляет собой слияние нескольких терминалов с разными назначениями в один, под ним еще будут находиться железнодорожная станция и станция метро. После открытия "Дасин" станет первым в Китае транспортным узлом с возможностью столь удобно и быстро поменять вид транспорта.

Как РИА Новости сообщил заместитель руководителя департамента планирования строительства аэропорта "Дасин" И Вэй, "аэропорт будет связан с тремя железнодорожными вокзалами Пекина, к нему будут подведены три железнодорожные ветки для скоростных поездов, движущихся со скоростью 350 километров в час".

"Вместе с тем, от станции метро "Цаоцяо" будет отходить аэроэкспресс, планируется, что он сможет передвигаться со скоростью 160 километров в час, и до терминала вы доберетесь примерно за 19 минут", — добавил он.

ПЛАНЫ И ЗАТРАТЫ

Руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа сообщил, что "в проекте вообще нет иностранных инвестиций".

"Само здание аэропорта потребовало денежных вложений порядка 80 миллиардов юаней, плюс еще около 40 на поддерживающую инфраструктуру, предназначенную именно для обеспечения функционирования воздушной гавани. Все это, не считая затрат на строительство скоростных шоссе, железнодорожных линий, аэроэкспресс, метро. Если считать все вместе, то это порядка 400 миллиардов юаней инвестиций", — рассказал Ли Цзяньхуа.

Первоначальная площадь территории аэропорта с окружающей инфраструктурой и четырьмя взлетно-посадочными полосами составит 27 квадратных километров, в будущем планируется достроить еще две полосы и расширить площадь транспортного хаба до 45 квадратных километра.

Для полноценного функционирования столько крупного транспортного хаба будут построены и постепенно введены в эксплуатацию четыре скоростных шоссе и три железнодорожные линии для скоростных поездов, а также ветка для аэроэкспресса. Благодаря железной дороге до аэропорта можно будет добраться не только из Пекина, но и из 28 городов Китая менее, чем за три часа.

Представители компании-застройщика сообщили, что постепенно вокруг аэропорта и всего интегрированного транспортного хаба планируется создать экономическую зону площадью 150 квадратных километров, которая будет важнейшим драйвером развития региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

ЛЮДИ И ЦИФРЫ

Первый камень в основание аэропорта был заложен 26 декабря 2014 года, а строительство началось 15 марта 2016 года. Власти города не скрывают, что столь активные темпы строительства стали возможны благодаря человеческим ресурсам.

"На протяжении трех лет на проекте трудятся порядка 8 тысяч рабочих, благодаря им удалось добиться знаменитой "китайской скорости", которая подразумевает стремление к опережению графика и поддержание высокого качества", — отметили в правительстве города.

Показательно, что руководство подсчитало даже то, что установка 40 тысяч стеклянных панелей во всем здании аэропорта потребовало от каждого из рабочих в соответствующих бригадах наклоняться по 5 тысяч раз в день, чтобы закрепить по 2,4 тысячи болтов.

Многие не понимают, зачем Пекину второй аэропорт, но У Вэй подчеркивает, что это просто необходимо.

"Аэропорт "Шоуду" рассчитан на 80 миллионов пассажиров в год, в прошлом году их было более 100 миллионов. Каждый день мы получаем до 400 запросов на посадку и взлет, которые не могут быть одобрены, мы отказываем авиакомпаниям. Согласно прогнозам, к 2025 году пассажиропоток в Пекине превысит 170 миллионов в год, и именно поэтому мы строим аэропорт "Дасин"", — пояснил У Вэй.

Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт "Шоуду", являющийся одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров.

Новый аэропорт сможет принимать до 620 тысяч рейсов в год. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.