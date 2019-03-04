МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Группа "Дикси", крупный российский ритейлер, в 2018 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 942 миллионов рублей против убытка в 6,014 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении компании.

Общая выручка группы в прошлом году выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом — до 298,656 миллиарда рублей, розничная выручка — на 5,3%, до 295,226 миллиарда. Показатель EBITDA снизился на 1,1%, до 10,915 миллиарда рублей.

"Впервые за два года компания закончила финансовый год с чистой прибылью. В результате реализации программы трансформации бизнеса мы видим предпосылки для дальнейшего устойчивого прибыльного роста", — сказал гендиректор "Дикси" Сергей Беляков, слова которого приводятся в релизе.