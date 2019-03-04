МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Чистая прибыль группы "Дикси" в 2018 году по МСФО составила 942 млн руб против убытка в 6,014 млрд рублей год назад. Согласно опубликованной в понедельник отчетности, общая выручка группы за год выросла на 5,6%, до 298,656 млрд рублей, розничная выручка — на 5,3%, до 295,226 млрд рублей.

Далеко не все ритейлеры могут похвастаться подобным ростом. Для сравнения, чистая прибыль "Ленты" по МСФО за прошлый год снизилась на 11,1%, до 11,794 млрд рублей. Чистая прибыль "Магнита" в 2018 году тоже сократилась на 4,9%, до 33,812 млрд рублей. Конечно, их доля на рынке гораздо больше, однако динамика пока прослеживается отрицательная.

Лидер российского ритейла — компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" — пока не публиковала отчетность по МСФО за прошлый год. Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО за январь-сентябрь 2018 года снизилась на 13,8%, до 22,4 млрд рублей.

Такой результат неудивителен на фоне стагнации ритейла и падения реальных доходов населения. По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в 2018 году увеличился на 2,6%. Реальные доходы населения снижаются пятый год подряд на 0,2% вместо прогнозного Минэкономразвития роста на 3,4%. Официальный прогноз министерства на 2019 год по этому показателю — рост на 1%.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЛИ НИЗКАЯ БАЗА

Что же произошло с "Дикси"? Группа объясняет успех реализацией программы трансформации бизнеса. Кроме того, она повышала отдачу от промо-акций, улучшала ассортимент и цены. В результате удалось привлечь покупателей и развернуть тренд продаж в сопоставимых магазинах, указали в компании. Продажи сопоставимых магазинов группы в 2018 году увеличились на 4,6%. При этом средний чек за этот период не изменился, покупательский трафик вырос на 4,7%.

По мнению аналитика по потребительскому сектору "Райффайзенбанка" Егора Макеева, основным фактором, повлиявшим на результат "Дикси" по итогам прошлого года, стала низкая база по чистой прибыли 2017 года из-за обесценения гудвилла в размере 5,2 млрд рублей, образовавшегося при покупке сети "Виктория" в 2011 году. Гудвилл – технический показатель, отслеживаемый в отчетности, возникающий при приобретении компаний дороже балансовой стоимости их активов. Он отражает стоимостное выражение деловой репутации компании. Правила МСФО предписывают его ежегодную проверку на обесценение.

"В 2018 году обесценения не было, поэтому убыток превратился в прибыль. Но, тем не менее, никакого взрывного роста мы не наблюдаем, если оценим показатели рентабельности до учета обесценения. Так, рентабельность по EBITDA снизилась до 3,7% против 3,9% в 2017 году", — отметил эксперт.

Отрицательный результат 2017 года связан в большей степени с разовыми неденежными расходами – обесценением гудвилла, согласен ведущий аналитик по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Михаил Ткач. "Если смотреть на показатель EBITDA за 2018 год, то он находится на сопоставимом уровне с годом ранее. Учитывая невысокую продуктовую инфляцию в 2018 году, компания показала хороший результат, а рост LFL-продаж, скорее всего, объясняется пересмотром ценовой политики и увеличением доли промо-акций в продажах", — говорит он.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В "Дикси" ожидают дальнейшего роста прибыли и в этом году, но эксперты полагают, что если он и будет, то вряд ли выше среднего показателя по отрасли.

По словам Макеева, в 2019 году эффект низкой базы не продлится, поскольку база уже нормализована, и значительного роста ожидать сложно.

"В принципе, это касается всех ритейлеров. Состояние экономики и отсутствие роста доходов населения не дают оснований надеяться на это", — сказал он.

В свою очередь, Ткач из "Эксперт РА" полагает, что с учетом повышения цен на продовольственные товары в 2019 году складывается положительная среда для ритейлеров относительно прошлого года. Что касается "Дикси", то основным вызовом для компании по-прежнему остается конкуренция и невысокая покупательная способность.

С другой стороны, крупные ритейлеры, такие как X5 Retail Group и "Магнит" и в этом году продолжат открывать новые магазины, за счет чего следует ожидать роста прибыли. "При ожидаемом сохранении рентабельности практически неизменно эффект новых площадей транслируется в прибыль", — рассуждает Макеев.

Планов "Дикси" мы пока не знаем, поскольку компания непубличная, однако в прошлом году ее торговые площади увеличились незначительно. Кроме того, в этом году компания скорее будет заниматься анонсированной в январе сделкой по объединению с сетями "Бристоль" и "Красное&Белое". В зависимости от стратегии объединенной компании мы, возможно, увидим улучшение показателей "Дикси" в 2020 году, заключил он.