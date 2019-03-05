МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции направил в министерство финансов предложение установить в России минимальные розничные цены на пиво, пишет газета "Известия".

По мнению авторов инициативы, минимальная розничная цена (МРЦ) на пиво должна составлять 35 тублей за объем 0,5 литра.

По подсчетам ритейлеров, в настоящее время на полках российских магазинов минимальная цена бутылки пива 0,5 литра составляет 30 рублей. Средняя цена — 50–60 рублей.

В союзе производителей считают, что установка МРЦ поднимет качество пива: очень низкая цена напитка говорит о его сомнительном качестве. Дешевая продукция также вызывает вопросы к легальности ее производства.

Как заявил изданию глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, министерство в целом идею об МРЦ на пиво поддерживает, но необходимо сначала провести детальные расчеты.