МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость российского рынка кофе в настоящий момент составляет 2,2 миллиарда евро, при этом 80% приходится на розничные продажи, заявил директор итальянской кофейной компании Lavazza по маркетингу в Восточной Европе Марко Барбьери.

"Стоимость российского рынка кофе составляет 2,2 миллиарда евро. Из них 79% (1,8 миллиарда) приходится на розницу, 300 миллионов на сектор общепита (13%), 100 миллионов (9%) на вендинг", — сказал он на встрече с журналистами.

Барбьери отметил, что кофе пьют 73% россиян. При этом доля потребления растворимого кофе составляет более 80%. Однако российские привычки употребления кофе меняются в сторону более сложных способов приготовления, требующих использования молотого кофе или кофейных зерен, на которые сейчас приходится порядка 20%.

"Конечно, Россия — это чайная страна, 78% населения потребляет чай, но кофе стремительно набирает популярность. Например, 93% потребителей кофе в России предпочитают пить его дома, чаще всего пьют его с молоком за завтраком", — рассказал он.

"Российский рынок кофе один из крупнейших мировых рынков и один из самых быстрорастущих. За последние годы в среднем он демонстрировал темпы роста в 6,2% в год", — отметил Барбьери.