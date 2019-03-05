МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило РЖД продать принадлежащие монополии 25-35% логистической компании Gefco на IPO, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.

РЖД владеют 75% Gefco, остальные 25% — у французской группы Peugeot-Citroen (PSA). Gefco в октябре 2018 года сообщила, что рассматривает возможность IPO на бирже Euronext в Париже, и размещение может состояться в 2019 году, если этому будут способствовать рыночные условия и компании удастся получить необходимые разрешения. РЖД, говорилось в сообщении Gefco, может сократить свою долю в логистической компании в рамках IPO до менее 50%, PSA — до менее 10%.

"Согласиться с предложением Минэкономразвития России, согласованным с Минтрансом России и ОАО "Российские железные дороги", о продаже открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" обыкновенных … акций акционерного общества "Жефко" … в ходе первичного публичного предложения в количестве, составляющем не менее 25% уставного капитала акционерного общества "Жефко" плюс 1 акция, но не более 35% … минус 1 акция", — говорится в опубликованном во вторник распоряжении.