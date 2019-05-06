"АльфаСтрахование" подтверждает полную гибель самолета "Аэрофлота" в Шереметьево
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Компания "АльфаСтрахование", которая вместе с "Согазом" застраховала гражданскую ответственность авиаперевозчика "Аэрофлот" и самолеты его авиапарка, подтвердила полную гибель сгоревшего в воскресенье SuperJet, размер страховой суммы не раскрывается, сообщили в пресс-службе страховщика.
"Борт Sukhoi Superjet, осуществлявший рейс SU1492 Москва – Мурманск, застрахован по договору сострахования в компаниях "АльфаСтрахование" и СОГАЗ. Каско самолета застраховано в полном объеме. Мы подтверждаем факт полной гибели. Размер страховой суммы не раскрываем", — сообщил страховщик.
https://1prime.ru/business/20190506/829952732.html