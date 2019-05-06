МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. МЧС России не планирует приостанавливать эксплуатацию своих Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево аналогичного самолета компании "Аэрофлот", сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Нет, не планируем. Сегодня летим этим бортом в Якутию", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о приостановке полётов Sukhoi Superjet 100 МЧС РФ.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.