МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Следственный комитет России (СКР) среди версий ЧП в аэропорту Шереметьево назвал недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр самолета SSJ-100 лиц. Другие версии: метеоусловия и неисправность самолета, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Шереметьево возвращается к обычному режиму работы после катастрофы SSJ-100

Отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", — сказала Петренко.

Два "черных ящика" совершившего аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" SSJ-100 — речевой и параметрические бортовые самописцы — изъяты для изучения.

"На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы", — отметила Петренко.

Специалисты СКР отобрали образцы топлива из баков SSJ-100, а также с заправочной станции. Помимо этого были изъяты аудиозаписи переговоров пилотов борта с диспетчерами.

Напомним, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс "Москва — Мурманск", 5 мая вечером экстренно вернулся в аэропорт вылета Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Борт удалось посадить только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа и 33 пассажира.