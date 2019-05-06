МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Следственный комитет (СК) России в понедельник назвал три приоритетные версии ЧП с самолетом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

ВЕРСИИ ПРОИЗОШЕДШЕГО

По данным Следственного комитета, на момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки было эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета извлечены тела 41 человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила журналистам, что следователи сейчас рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. Накануне пассажир рейса Дмитрий Хлебушкин утверждал, что в самолет могла ударить молния, по крайней мере, он видел вспышку белого света.

Между тем, немецкий эксперт в разговоре с РИА Новости похвалил посадившего в Шереметьево пилота, отметив высочайший уровень его мастерства.

"Сразу после старта самолет очень тяжелый, так как на борту много топлива. При срочной посадке лишнее топливо должно быть сброшено. По всей видимости, пилот в данном случае не смог воспользоваться этой возможностью, так как пожар начался, скорее всего, еще в воздухе. Сброс топлива мог привести в таком случае к взрыву. Это фатальная ситуация с горящим и слишком тяжелым самолетом, который в силу необходимости должен был совершить посадку — с моей точки зрения, здесь продемонстрировано высочайшее мастерство пилота", — заявил профессор Технического университета Берлина и специалист по воздушному праву, доктор Эльмар Гиемулла (Elmar Giemulla).

По его мнению, тот факт, что "самолет все-таки смог сесть в такой ситуации, не взорвавшись, обеспечило выживание хотя бы части людей на борту".

По мнению же заслуженного пилота России Юрия Сытника, командир аварийного Superjet "не понимал, что происходит с самолетом, у него был цейтнот", а отказ автоматики только усугубил ситуацию. Сытник призвал изменить систему подготовки пилотов и сделать упор на отработку опасных ситуаций на аэродромах, а не только на тренажерах.

Еще один специалист по просьбе РИА Новости оценил действия бортпроводников во время ЧП в Шереметьево. По его словам они действовали четко и слажено, помогли спасти десятки жизней пассажиров.

"Я бы хотел отметить четкие и слаженные действия бортпроводников воздушного лайнера, которые помогали людям выбираться из пожара. Один из них погиб. Но им удалось помочь выжить десяткам пассажиров", — сказал военный летчик и Герой России Сергей Липовой. По его словам, бортпроводников сгоревшего самолета необходимо представить к государственным наградам за спасение людей.

В Кремле, комментируя возможное награждение бортпроводников с загоревшегося самолета, призвали дождаться выводов комиссии.

"Я еще раз повторяю: абсолютно понятен эмоциональный фон и в соцсетях, и не в соцсетях, но все-таки здесь нельзя руководствоваться фоном в социальных сетях. Здесь можно руководствоваться только теми выводами, которые сделает комиссия", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не обращались ли пока члены Совета по правам человека к президенту с просьбой о государственных наградах для бортпроводников.

КОМПЕНСАЦИИ

По данным пресс-службы кабмина, выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы будут осуществлять "Аэрофлот", страховые компании и регионы.

По распоряжению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в катастрофе. Его цель — координация действий региональных органов исполнительной власти, отделений Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда по организации помощи пострадавшим. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать правительственную комиссию для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе, ее возглавил министр транспорта Евгений Дитрих.

Пенсионный фонд заявил о готовности в кратчайшие сроки назначить пенсии членам семей граждан, погибших в авиакатастрофе 5 мая, специалисты ПФР проводят работу по составлению списков граждан, имеющих право на выплаты, и принимают заявления.

Большинство погибших в катастрофе в Шереметьево (по данным властей региона 26 из 41) — жители Мурманской области. С понедельника в регионе объявлен трехдневный траур. Врио губернатора области Андрей Чибис заявил, что семьи погибших жителей Мурманской области дополнительно получат компенсации по 1 миллиону рублей, пострадавшие, находящиеся на лечении, – по 500 тысяч.

В пресс-службе губернатора Московской области сообщили, что выплатят по 2 миллиона рублей семьям пяти погибших жителей Подмосковья, по одному миллиону рублей – близким погибших из других регионов. Пострадавшим будет предоставлена материальная помощь до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

Среди пострадавших есть жители Волгоградской области. По предварительной информации МИД Украины, из-за ЧП в Шереметьево пострадала украинка.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, трое москвичей погибли в трагедии в Шереметьево, власти Москвы окажут всю необходимую помощь.

ПОЛЕТЫ SSJ-100 НЕ ПРИОСТАНОВЯТ

Авиаперевозчики, эксплуатирующие SSJ-100, после ЧП в Шереметьево заявили о намерении продолжать полеты на этих самолетах.

Так, в пресс-службе авиакомпании "Якутия" РИА Новости сообщили, что ужесточат контроль за техническим состоянием SSJ-100, но до завершения расследования авиакатастрофы в Шереметьево решение по выведению из эксплуатации данного воздушного судна принято не будет.

Иркутский авиаперевозчик "Ираэро", располагает девятью самолетами SSJ100, заявил, что не видит смысла приостанавливать полеты на самолетах данного типа до получения результатов расследования причин катастрофы. Такое же решение приняли и в авиакомпании "Азимут", которая эксплуатирует девять воздушных судов марки SSJ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запрет на полеты SSJ-100 — прерогатива специалистов, пока таких решений не принималось, нужно дождаться заключения о причинах ЧП в Шереметьево. Особых распоряжений по поводу эксплуатации воздушных судов данного типа пока не поступало и по линии Росавиации.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СО ВСЕГО МИРА

Соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево поступают в РФ из разных государств: Италии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Южной Осетии, Эстонии, Азербайджана, Абхазии, Литвы. Король Иордании Абдалла II принес президенту РФ Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией в московском аэропорту.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с пожаром на борту самолета в Шереметьево, заявил о готовности Вашингтона оказать помощь России, говорится в пресс-релизе на сайте госдепа. Свои соболезнования выразил старший сотрудник НАТО по России и Западным Балканам, бывший исполняющий обязанности директора информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Москве, а депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук призвал помолиться за души погибших при пожаре в самолете.

Свои соболезнования выразил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Представитель дипслужбы ЕС сообщил в аккаунте в Twitter, что "Европейский союз выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в трагическом происшествии в аэропорту Шереметьево и желает скорейшего выздоровления пострадавшим".

Свои соболезнования направили Совет Европы, посольства ФРГ и Белоруссии в Москве. Слова поддержки продолжают поступать из разных стран мира.