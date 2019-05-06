МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Сбербанк принял решение урегулировать задолженность по кредитам пострадавших в авиационной аварии в аэропорту "Шереметьево", говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

"В Сбербанке принято решение, после проверки всех данных, урегулировать задолженности (пострадавших — ред.) по кредитам перед банком", — говорится в сообщении.

Сбербанк в сообщении также выразил соболезнования родным и близким пострадавших в аварии. "Мы сочувствуем всем, кого затронула эта трагедия", — добавили в кредитной организации.