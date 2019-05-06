МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Mercedes отзывает 1,569 тысячи автомобилей в России из-за возможных проблем в работе ассистента рулевого управления, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz S-Class, произведенные в период с марта 2017 года по июнь 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является их неисправность: на определенных автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Отмечается, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.