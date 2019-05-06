МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток авиакомпании "ЮТэйр" по РСБУ в первом квартале 2019 года снизился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 2,550 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за данный период снизилась на 3,7% — до 10,248 миллиарда рублей. "По сравнению с аналогичным периодом 2018 года значительно ухудшились рыночные условия: цена керосина выросла, продолжилось ослабление рубля. Несмотря на ухудшение экономического фона в авиаотрасли, авиакомпания Utair нарастила операционную прибыль на 5% и смогла сдержать убыток от продаж на уровне первого квартала предыдущего года (-2,5 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении авиакомпании.

Перевозчик отмечает, что результаты первого квартала плановые и обусловлены сезонностью авиаперевозок. "ЮТэйр", как и в прошлом году, увеличит пассажиропоток в период высокого сезона весенне-летней навигации.

"Utair продолжает комплексную работу по реструктуризации задолженности. Авиакомпания обновила финансовую модель и видит необходимость изменения графиков обслуживания долгов. Новые графики должны учитывать возможности Utair в текущих экономических условиях: при росте стоимости топлива, демпинге цен на авиабилеты, дефиците пилотов на региональном рынке и высокой долговой нагрузки", — добавляется в сообщении.

"ЮТэйр" отмечает, что второй год подряд возглавляет рейтинг пунктуальности: 99,18% рейсов выполнены точно по расписанию или с минимальными задержками, хотя базовые аэропорты компании находятся в сложных условиях Севера. В 2018 году пассажиропоток вырос на 8,7%, до 7,9 миллиона пассажиров.

Авиакомпания "ЮТэйр" в 2015 году заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам на 38,6 миллиарда рублей. Еще "ЮТэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку. В конце декабря газета "Ведомости" написала, что "ЮТэйр" попросила участников кредитного синдиката списать примерно 75% долга — около 30 миллиардов рублей. До этого авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты по 12-летнему кредиту, но не выплатила их по семилетнему. Синдикат кредиторов авиакомпании продолжает переговоры с Минфином РФ о получении новой госгарантии по кредиту.