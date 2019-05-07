МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100, загоревшийся после приземления в аэропорту Шереметьево, был застрахован на 1,5-2 миллиарда рублей, в таком диапазоне варьируется стоимость нового воздушного судна, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке.

"Стоимость нового ВС составляет от 1,5 до 2 миллиардов рублей. Поэтому он застрахован на полную стоимость. Точная цифра зависит от возраста самолета, его налета, комплектации", — сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что значительный объем выплат придется на договор страхования ответственности.

Ранее сообщалось, что компания "Согаз" совместно с компанией "АльфаСтрахование" застраховала гражданскую ответственность компании "Аэрофлот" за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров. Кроме того, загоревшееся судно Sukhoi Superjet 100 также было застраховано этими двумя страховщиками.

"АльфаСтрахование" подтвердило полную гибель самолета и сообщило, что каско самолета застраховано в полном объеме. Размер страховой суммы не раскрывался.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам. Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.