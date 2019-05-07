МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Россельхознадзор со вторника, 8 мая, вводит ограничения на ввоз в РФ молочной продукции, которая производится на 37 предприятиях Белоруссии. Об этом российское ведомство сообщает во вторник.

Ограничения, в частности, касаются поставок молочной продукции наливом и сухой продукции (исключение составляет деминерализованная молочная сыворотка со степенью деминерализации 90%), которая производится в филиале "Савушкина продукта" в городе Пинск.

Также ограничения накладываются на ввоз молочной продукции наливом и сухой продукции "Оршанского молочного комбината" и "Несвижского завода детского питания". Ограничен ввоз сухой молочной продукции ОАО "Молочные горки".