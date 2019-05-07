МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и мороженое войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с ноября 2019 года, соответствующий приказ Минсельхоза РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 июля 2018 года производители в РФ должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Требование затрагивает производителей мяса и молока, мясной продукции и других товаров. Готовые молочные продукты также предлагалось включить в перечень продукции, которая сопровождается ветеринарными сертификатами, однако в итоге их из списка исключили.

Так, сейчас в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными документами, входит молочная продукция, за исключением выработанных из пастеризованного (ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока или пастеризованных (ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемпературно-обработанных) молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару.

Приказ Минсельхоза вносит изменения в данный перечень. С 1 июля в список будут включены молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, сливочное масло, тертые сыры или сыры в порошке, плавленые и голубые сыры. Пастеризованное молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара, изготовленные промышленным способом и упакованные в потребительскую упаковку, по-прежнему входить в "Меркурий" не будут.

С 1 ноября 2019 года сопровождению ветеринарными документами будут подлежать молоко и сливки, пахта, йогурт, кефир, молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог без ограничений. Кроме того, в список войдет мороженое, кроме продуктов, выработанных на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда.