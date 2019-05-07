МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. "Дело Керимова" должно рассматриваться как "дело Боргетти", заявил адвокат российского сенатора Никита Сычев, комментируя постановление от 27 апреля 2019 года о следственной проверке действий судебного администратора по "делу Керимова".

"Защита Сулеймана Керимова полагает необходимым внести следующие уточнения — упомянутое дело ни под каким предлогом не может называться "делом Керимова", оно является "делом Боргетти" и называется так по имени продавца виллы Hier (расположенной на мысе Антиб), который, по всей видимости, не задекларировал в налоговых органах свои доходы", — сказал Сычев.

По его словам, ликвидацией бизнеса Боргетти занимался его адвокат, и ее вел судебный администратор, чьи действия, согласно вышеуказанному постановлению, должны теперь пройти проверку.

Керимову, рассказал Сычев, "вменялось в вину недонесение до налоговых органов информации о доходах господина Боргетти; это обвинение было оспорено в Апелляционном суде, и в недавнем прошлом Апелляционной суд сократил размер наложенного на Керимова залога до 5 миллионов евро".

"Наконец, следует уточнить, что ни на одном этапе следствия господин Керимов не был уличен ни в отмывании 750 миллионов евро, ни в перевозке чемоданов с 20 миллионами евро в каждом, и что все обвинения, касающиеся пресловутого отмывания денег, были с него сняты", — заявил Сычев.



