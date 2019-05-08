МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Россияне смогут оплачивать с помощью QR-кода покупки стоимостью до 600 тысяч рублей, сообщил РИА Новости директор по развитию платежных решений производителя онлайн-касс "Эвотор" Заур Бесолов.

По его словам, тестирование нового сервиса начнется 30 августа, вначале он будет доступен в небольших магазинах.

"Первые пилоты с высокой вероятностью мы увидим 30 августа. Поначалу это будут небольшие магазинчики и торговля на рынках. Пока для оплаты товаров и услуг установлен общий лимит до 600 тысяч для совершения одной операции. Сегодня рассматриваются различные сценарии оплаты как с помощью динамического, так и статического QR-кода. В любом случае, покупателей в России ожидает новый и интересный клиентской опыт, я прогнозирую бум QR-оплат в 2020 году", — сказал эксперт.

По словам Бесолова, дата промышленного запуска сервиса определится позднее — все будет зависеть от того, насколько успешным будет пилотный проект.

Оплата товаров с помощью QR-кода станет возможной благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Система была запущена в феврале 2019 года, россияне благодаря ей могут переводить деньги по номеру телефона. Пока в системе 12 участников: ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая Корона".

В перспективе с помощью системы быстрых платежей оплачивать товары и услуги можно будет не только в обычных, но и в интернет-магазинах, отмечал в апреле начальник управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников.