МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Применение единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системы налогообложения планируется ограничить с 2020 года только в отношении продавцов меховых изделий, обуви и лекарств, а не всей маркируемой продукции, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

"Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов провёл встречу с представителями бизнеса и обсудил предлагаемые сейчас поправки в Налоговый кодекс о применении специальных налоговых режимов при торговле маркированными товарами. По итогам обсуждения договорились с бизнесом о том, что правительство РФ будет предлагать ограничение применения ЕНВД и патентной системы с 1 января 2020 в отношение не всей маркируемой продукции, а только определённых категорий товаров — меховых изделий, обуви и лекарств", — говорится в сообщении министерства.

Это позволит обелить рынок и защитить добросовестных предпринимателей, отмечает Минфин РФ.

Эти категории товаров были определены, во-первых, потому что они не являются сопутствующими и продаются в основном в моно-магазинах. "Другие маркируемые товары часто продаются в магазинах с широким ассортиментом. Соответственно, торговым точкам пришлось бы вести раздельный учёт маркируемых и немаркируемых товаров, чтобы применять ЕНВД. В случае с меховыми изделиями, обувью и лекарствами такой проблемы не возникнет", — объясняет министерство.

"Во-вторых, по проведённым оценкам, именно в торговле меховыми изделиями, обувью и лекарствами наиболее высока недобросовестная конкуренция между крупным бизнесом, который уплачивает все налоги, и мелким, который не платит ничего", — говорится в сообщении.

По мнению Минфина, сегодняшняя практика применения ЕНВД — очень часто недобросовестная конкуренция со стороны тех, чья деятельность не предполагает законного снижения налоговой нагрузки, но они используют схемы незаконной налоговой оптимизации. "Ограничение применения ЕНВД и патентной системы при реализации меховых изделий, обуви и лекарств позволит решить этот вопрос", — добавили в министерстве.