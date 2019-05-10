МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Компания Reliance Industries, которую возглавляет индийский миллиардер Амбани Мукеш, купила крупнейшую в мире британскую сеть магазинов игрушек Hamleys, принадлежавшую ранее китайскому конгломерату, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно заявлению, в четверг дочерняя компания Reliance Industries приобрела 100% акций британской сети у китайского конгломерата C. Banner International, который владел Hamleys с 2015 года.

Как сообщает издание Financial Times, это уже третья смена владельца для Hamleys за последние 7 лет, стоимость сделки оценивается в 63 миллиона фунтов (88,6 миллионов долларов).

Теперь крупнейшей сетью Hamleys c 260-летней историей владеет миллиардер Амбани Мукеш, который по оценкам Forbes на 2018 год является самым богатым человеком в Индии. Как пишет Financial Times, ранее он уже управлял франшизой Hamlуes в Индии.

Первый магазин Hamlyes был основан в 1760 году и на сегодняшний день это старейшая и крупнейшая сеть магазинов игрушек. 167 магазинов Hamleys представлены в 18 странах, головной магазин, открывшийся в 1881 году, находится на улице Риджент-стрит в Лондоне и является одной из достопримечательностей города.