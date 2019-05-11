МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само собой, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Политического решения (о прекращении пассажирского сообщения по железной дороге), скорее всего, не будет", — отметил глава ведомства агентству Liga.net.
По его словам, на законодательном уровне подобный запрет вряд ли будет введен.
Сейчас, отметил министр, можно констатировать снижение числа поездок в РФ. В 2018 году количество поездок украинцев ж/д транспортом в страны Евросоюза впервые превысило количество поездок в Россию.
"Возить воздух не имеет смысла", — считает Омелян.
https://1prime.ru/business/20190511/829965010.html