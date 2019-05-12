АНТАЛИЯ, 12 мая — ПРАЙМ. Введение порога входа на рынок туристических агентств необходимо, чтобы сделать рынок профессиональным, считает генеральный директор группы компаний "Слетать.ру" Андрей Вершинин.

"Введение порога входа на рынок туристических агентств является важнейшей задачей, которую мы должны решить. Мы должны сделать так, чтобы рынок туристических агентств стал таким же профессиональным как другие рынки", — сказал он, выступая на 12-ой конференции Альянса туристических агентств (АТА).

Вершинин напомнил, что туристический рынок аналогичен банковскому рынку и рынку страховых компаний, так как они продают не товар, а услуги, виртуальный товар, следовательно возможность мошенничества в таких условиях колоссальна.

"Поэтому агентский рынок должен быть обязательно отрегулирован. Должны появиться саморегулируемые организации (СРО), в которые будут входить турагентства, и они должны нести ответственность за деятельность турагентств", — пояснил спикер, обратив внимание, что в подобных СРО должны быть заинтересованы и туроператоры.

"Если такая модель будет построена, то мы сможем серьезно почистить рынок", — резюмировал Вершинин.