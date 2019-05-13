МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Подавляющее большинство граждан России (85%) скорее нравится их работа. Россияне остались бы на прежнем месте работы даже в случае, если бы у них не было для этого финансовой необходимости.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного мотивации к труду, пишет РБК.

В населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек такое мнение разделяют 80% респондентов, в Москве и Санкт-Петербурге — 86%.

Больш6 всего своей работой удовлетворены жители других российских городов-миллионников, таких респондентов 93%.

Большинство опрошенных верят: если они станут работать больше или качественнее, то их зарплата не увеличится. Таково мнение 68% респондентов. Чаще всего это мнение разделяют люди старше 60 лет (77%). Молодежь от 18 до 24 лет — реже, всего 37%.

78% опрошенных ВЦИОМ граждан готовы продолжить работать даже при отсутствии финансовой необходимости. 56% из них остались бы на старом месте, 22% сменили бы работу.

Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы 21% респондентов. В основном такой сценарий выбирают люди старше 60 лет, их 43%.