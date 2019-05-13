МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об условиях соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.

Подлинность копии документа газете подтвердил представитель аппарата правительства, он был подписан на прошлой неделе.

Создать систему маркировки товаров правительство решило в конце 2017 года, напоминает газета. Тогда же ее оператором Медведев назначил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которым и будет в течение месяца подписано соглашение. Эта компания на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% – у "Ростеха" и Александра Галицкого.

ЦРПТ уже маркирует табачную продукцию и в качестве эксперимента – лекарства, а с июня ФНС передаст компании контроль за меховыми изделиями. Предполагалось, что в 2019 году маркировка станет обязательной для 12 категорий товаров и к списку добавятся шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье.

Но Медведев решил добавить еще восемь групп товаров – готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику, безалкогольные напитки. Такие предложения правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), говорится в распоряжении. Решение о маркировке новых групп еще не принято, рассказал представитель вице-премьера Максима Акимова. Представители ЕЭК и Минпромторга не ответили на запросы "Ведомостей".

Кроме того, после года споров чиновники решили маркировать еще и готовую молочную продукцию, отмечает издание. Поставка сырья будет контролироваться с помощью системы электронной ветсертификации "Меркурий", а от завода – с помощью маркировки, пояснил федеральный чиновник. Таким образом, всего чиновники намерены маркировать 21 группу товаров.

К 2024 году должна быть создана сплошная система маркировки и прослеживания, в которую войдет широкий список товаров, сказал газете представитель ЦРПТ. По его словам, с большей частью перечисленных товарных групп ЦРПТ уже работает, тестирует механизмы, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес и снизить стоимость товаров для потребителей.