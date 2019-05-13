МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" за последнюю неделю после катастрофы с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в столичном аэропорту "Шереметьево", унесшей жизни 41 человека, отменил порядка 50 рейсов на самолетах этого типа. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсант".

Напомним, что Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

Как отмечает издание:

8 мая было отменено пять парных рейсов "Аэрофлота" из "Шереметьево" и обратно.

9 мая авиакомпания отменила 12 рейсов.



10 мая число отмененных рейсов достигло уже 14.



11 мая было отменено также 14 рейсов.



12 мая, в воскресенье, ни одного.



В авиакомпании не комментируют причины отмены этих рейсов.

Всего в авиапарке "Аэрофлота" в настоящее время числится 49 самолетов типа SSJ100.

По словам источника издания в отрасли авиаперевозок, отмены полетов SSJ100 "нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим".

"Отмены полетов на SSJ100 — довольно частое явление. Они происходили с самого начала эксплуатации самолета, просто после катастрофы в "Шереметьево" средства массовой информации стали гораздо более внимательно следить за полетами судов этого типа. В те же дни были переносы и отмены рейсов, выполняемых Airbus A320/A321, Boeing 737. Но их, как и прежде, было значительно меньше, чем на SSJ100", — сообщил источник издания в одной из авиакомпаний.

По данным другого собеседника, массовые отмены рейсов на самолетах типа SSJ100 происходили и раньше. "Если у авиакомпании нет бортов на замену тому, на котором обнаружили поломку, рейс отменяется", — отмечает источник.