МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Компания IKEA откроет первый магазин в черте Москвы в конце июня текущего года, говорится в пресс-релизе компании.

"Первый магазин компании в черте города откроется 27 июня и получит название ИКЕА Ходынское поле. Магазин площадью 7,7 тысячи квадратных метров расположится на 3 и 4 этажах торгового центра "Авиапарк" в шаговой доступности от станции метро "ЦСКА", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в магазине будет представлен широкий ассортимент товаров для дома, в нем можно будет приобрести и забрать товары, включая небольшую мебель. В свою очередь крупногабаритную мебель можно будет заказать с доставкой на дом.

IKEA в январе сообщила о планах открыть летом в столице первый магазин нового формата. В прошлом году компания открыла в "Авиапарке" первую в России дизайн-студию.