МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) одобрила создание совместного предприятия (СП) по выпуску сварных труб между "Северсталью" и итальянской компанией Tenaris S.A., говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия пришла к выводу, что предлагаемая сделка не вызовет проблем с конкуренцией, учитывая, что предлагаемое СП не будет иметь каких-либо активов или осуществлять какие-либо продажи на территории Европейского экономического пространства. Сделка была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры рассмотрения слияний", — говорится в сообщении.

В начале февраля "Северсталь" сообщила о планах создать с Tenaris S.A. совместное предприятие для строительства завода по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента (OCTG) в Сургуте (ХМАО). Мощность предприятия составит 300 тысяч тонн продукции в год, инвестиции оцениваются в 240 миллионов долларов. Доля "Северстали" в СП составит 51%, Tenaris — остальные 49%. Реализация проекта начнется после получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих ведомств и выполнения ряда прочих условий. Ожидается, что СП будет построено в течение двух лет.

Tenaris выпускает и поставляет сварные и бесшовные трубы, а также предоставляет сопутствующие услуги для нефтегазовой, энергетической и машиностроительной отраслей. Производство расположено в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, Италии, Японии, Мексике и Румынии. Tenaris занимает почти треть мирового рынка бесшовных труб нефтепромыслового сортамента, производя в целом 4,3 миллиона тонн бесшовных и 2,6 миллиона тонн сварных труб.