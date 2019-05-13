МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова увеличила свою долю в "Ленте", одном из крупнейших российских ритейлеров, до 46,4% с 42%, говорится в сообщении "Ленты".

Изменение доли произошло 10 мая. В прошлый четверг "Лента" сообщила, что доля "Севергрупп" в компании увеличилась до 42,03% с 41,91%.

"Севергрупп" 30 апреля закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 миллионов долларов. После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" по покупке принадлежащих им бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR).

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 375 магазинами в России — 244 гипермаркетами и 131 супермаркетом.